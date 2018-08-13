ميناء الشعب يحتضن مهرجان «اليوم العالمي للشباب»

شهد ميناء الشعب أمس الأحد مهرجانًا منوعًا للألعاب الرياضية بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت شعار «مساحات آمنة للشباب» اشتمل على العديد من العروض الرياضية البحرية والجوية شارك فيها عدد من رياضيي الاتحادات بمنطقة طرابلس.

واشتمل المهرجان على عروض جوية للقفز الحر بالمظلات شارك فيها المنتخب الوطني، واتحاد طرابلس للرياضات الجوية، بالإضافة إلى عروض بحرية اشتملت بالدراجات المائية والقوارب الشرعية، وعروض للدراجات النارية التي شارك فيها شباب مدينة طرابلس.

وشاركت في المهرجان أندية الاتحاد الليبي للرياضات الجوية والاتحاد الرياضي العسكري ونادي نجوم الجبل يفرن ونادي طرابلس للرياضات الجوية والاتحاد الليبي للرياضات الميكانيكية واتحاد الألعاب المائية.

وأقيم مساء أمس الاحد 12/8/2018 مهرجان جوي بحري في ميناء الشعاب بطرابلس بمشاركة العديد من الأندية على رأسها نادي طرابلس للرياضات الجويه - المنتخب الوطني للقفز الحر وتخلل هذا المهرجان كلمات لعدة شخصيات اعتبارية دولية ومحلية وعروض جويه للقفز الحر وعروض بحرية وعروض للرياضة الميكانيكية .

ادريس القحواش نائب رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية في اليوم العالمي للشباب 2018 وبعنوان (مساحات آمنة للشباب ) والمقامة علي أرضية ميناء الشعاب بمشاركة أندية الاتحاد الليبي للرياضات الجوية ( الاتحاد الرياضي العسكري نادي نجوم الجبل يفرن ونادي طرابلس للرياضات الجوية ) .