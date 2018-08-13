«الزعيم» يتعاقد مع «زملكاوي» لتدريب ناشئيه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 05:46 مساء
بدر حامد يوقع على عقود الأهلي طرابلس (صفحة أهلي طرابلس)

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدرب المصري بدر حامد، ليتولى مسؤولية المدير الفني لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي، رفقة الطاقم الفني المصاحب له ثلاثة مدربين لكل الفئات العمرية (البراعم -الأشبال -الأواسط).

بدر حامد لاعب الزمالك والمنتخب المصري يمتلك خبرة كبيرة في تدريب الناشئين حيث سبق وأن تولى الإشراف على قطاع الفئات السنية في أندية: العين الإماراتي والوحدة السعودي، قبل أن ينتقل إلى الزمالك المصري العام الحالي حيث أشرف على تدريب فريق تحت 19 .

حامد متحصل على عدة شهادات تدريبية ودورات إعداد وتطوير ورخصة التدريب A، B,C .

كما أنه حقق نجاحات كبيرة عندما كان لاعباً إذ توج مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 86 ومع الزمالك بدوري الأبطال 83,86 وفي رصيده أيضًا بطولتي الدوري المصري مرتين .

 

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