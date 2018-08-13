رئيس الوداد المغربي يحمّـل أهلي طرابلس مسؤولية أحداث المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أغسطس 2018, 05:17 مساء
بعثة الأهلي طرابلس بالطائرة التي أقلتها إلى المغرب (صفحة أهلي طرابلس)

حمَّل رئيس نادي الوداد المغربي، سعيد الناصري، إدارة الأهلي طرابلس مسؤولية تأجيل المباراة المقررة الأسبوع الماضي في دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، إلى أجل غير مسمى.

وأكد الناصري في تصريحات إذاعية، اليوم، أنه رفض اقتراح أهلي طرابلس، لأنه يرى أن من يتحمّل المسؤولية هو الأهلي، «خاصة أننا قمنا باتصالات مكثفة مع وزير الخارجية، من أجل تسهيل إجراءات سفر بعثة الفريق الليبي إلى المغرب».

وأضاف الناصري: «الأهلي تأخر في الحضور إلى المغرب لمدة يوم واحد، إلا أنه طلب تأجيل المباراة لمدة يومين، وهو ما نرفضه تمامًا لارتباط الوداد بمنافسات أخرى».
 

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