الاتحاد يبدأ الإعداد العام ويفاجئ اللافي باحتفالية

فريق الاتحاد يؤدي تدريبًا يمعسكر تونس 12 أغسطس 2018 (الإنترنت)

أعلنت الإدارة الكروية بنادي الاتحاد الليبي، أن الفريق الأول دخل مرحلة الإعداد العام في معسكره المغلق بمدينة عين دراهم التونسية استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 14 سبتمبر المقبل.

ويجري الفريق تدريباته في المعسكر على حصتين، مسائية وصباحية، تحت قيادة فنية جديدة برئاسة المدرب الجزائري عبدالحق بن شيخة.

ويستعد «العميد» لخوض منافسات أربع بطولات في الموسم الجديد الذي سينطلق يوم 14 سبتمبر المقبل ببطولة الدوري الممتاز والسوبر الليبي وبطولة الكأس، ثم بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وحرص أعضاء بعثة الاتحاد على الاحتفال، أمس، بعيد ميلاد زميلهم الوافد الجديد من فريق الأهلي طرابلس، زكريا اللافي «28 عامًا، مواليد 11/ 8 /1981».



لاعبو الاتحاد يحتفلون بعيد ميلاد زكريا اللافي