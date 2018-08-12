ساسي أبو عون يرد بقوة على الجماهير بعد أزمة الوداد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 06:28 مساء
ساسي أبوعون «أرشيفية: الإنترنت»

واجهت جماهير النادي الأهلي طرابلس، قرار الاتحاد العربي لكرة القدم بتأجيل مباراة فريقها أمام مستضيفه الوداد المغربي في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية، إلى أجل غير مسمى، وإحالتها إلى لجنة الانضباط بالاتحاد العربي للنظر فيها.

ووجهت جماهير الأهلي طرابلس سيلاً من التهم تجاه إدارة النادي، خوفًا من أن يكون سبب التأجيل ناتجًا عن تقصير إدارة البعثة.
وواجه فريق الأهلي عددًا من الأزمات قبل وبعد وصوله إلى المغرب، بسبب تأخر السلطات المغربية في منح الفريق تأشيرات دخول، كما لم تحصل البعثة على حجوزات للطيران من تونس إلى الدار البيضاء، ما حال دون خوض المباراة في موعدها.

وفي أول ردة فعل من رئيس النادي، ساسي أبو عون، قال: «إدارتنا دافعت عن حقوق الأهلي، في ظل الوقت الذي غاب فيه اتحاد الكرة الليبي ولم يدافع عن قضية أحد أنديته، العضو بجمعيته العمومية، كما أن دفاع الإدارة جاء بشكل احترافي، ما جعل الجميع يحترم اسم الأهلي».

وأضاف أبوعون:«استعجال بعض جماهير النادي في الحكم على إدارة البعثة للأزمة في المغرب، وإصدار الأحكام المسبقة، أزعجني كثيرًا، وأطالبهم بمساندة فريقهم بالتشجيع الراقي واتركوا الأمور الإدارية لنا، فالفريق تنتظره عديد المشاركات الخارجية التي تحتاج دعمكم».
 

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