«الكوت» يتحدث عن احتراف نجله في تونس

المهدي الكوت خلال احترافه في تونس (المركز الإعلامي)

أعرب لاعب الأهلي طرابلس السابق ومدير منتخب الشباب، عبدالسلام الكوت، عن رضاه عن التجربة الاحترافية الجديدة لابنه المهدي في الدوري التونسي لكرة القدم مع نادي الاتحاد المنستيري.

وقال الكوت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، إن «العقد لمدة 3 سنوات، وابني وجد تقديرًا واهتمامًا من إدارة النادي، وهي تجربة أحب أن يخوضها كلاعب صاعد في عمره لكسب التجربة، وتعلم قواعد الاحتراف».

وسبق وأن تمت متابعة اللاعب في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس، وكذلك مباراة بوركينا فاسو ضمن التصفيات الأفريقية للشباب، حيث أبدى لطفي رحيم مدرب من اتحاد المنستير اهتمامه باللاعب بعد هذه المباريات، كما أن سيرته الفنية كانت محط اهتمام النادي.

ويعد المهدي الكوت من المهاجمين الذين بروز أخيرًا في الكرة الليبية، وهو من مواليد 99 ولعب لأهلي طرابلس وبرز مع منتخب الشباب.