ختام ناجح لبطولة مصراتة المفتوحة للتايكواندو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 12 أغسطس 2018, 03:19 مساء
ختام ناجح لبطولة مصراتة المفتوحة للتايكواندو (المركز الإعلامي)

اختتمت مساء السبت بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة بطولة مصراتة المفتوحة للتايكواندو بمشاركة أكثر من 150 رياضيًا مثلوا 27 ناديًا من جميع أنحاء البلاد، وقام بالتحكيم فيها 12 حكمًا محليًّا وحكم من تونس وحكم من العنصر النسائي.

البطولة شهدت تسجيل نتائج جيدة ومشاركة ناجحة بالرغم من أنها لم تكن تحت إشراف الاتحاد العام الليبي بل تحت اللجنة التسييرية، وهو الجسم الموازي للاتحاد العام الذي أصبح له نشاط واضح في النهوض باللعبة.

حضر الحفل الختامي رئيس مجلس الرياضة مصراتة علي صوان، والراعي الرسمي للبطولة واللاعب الدولي يونس علي يونس بطل ألعاب القوى السابق، بجانب العديد من الشخصيات الرياضية في لعبة التايكواندو، وكذلك من حكام ورؤساء أندية والجماهير.

حصل على لقب البطولة والمركز الأول نادي مصراتة للفروسية، وجاء ثانيًا نادي زناتة بطرابلس، وحل ثالثًا نادي الاتحاد العسكري.

وشهد الحفل الختامي تكريم أسرة المدرب الوطني الراحل إبراهيم قرواش، وكذلك الراحل عزالدين بالقاسم، والرئيس السابق لاتحاد التايكواندو حمزة العابد.

ختام ناجح لبطولة مصراتة المفتوحة للتايكواندو (المركز الإعلامي)
ختام ناجح لبطولة مصراتة المفتوحة للتايكواندو (المركز الإعلامي)
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