السويحلي يضم 21 لاعبًا من الصغار

السويحلي يضم 21 لاعبًا من الصغار (المركز الإعلامي)

أعلن مدير مدرسة البداية لقطاع الناشئين في مصراتة، جمال مفتاح المحيشي، انتقال 21 لاعب كرة قدم من صغار السن من المدرسة إلى نادي السويحلي في خطوة جديدة، بعد أن تم صلقهم لدخولهم مرحلة جديدة بانتقالهم للنادي.



ونشر المحيشي عبر صفحته الشخصية صور إجراء الاختبارات الصحية صباح الأحد التي جرت في كلية التربية البدنية بمصراتة، واعتبرها خطوة متطورة في سن مبكرة، حيث حضر مندوب نادي السويحلي وأولياء أمور اللاعبين.

وتعد مدرسة البداية من المدارس المهمة في اكتشاف المواهب، كما أن هناك انتشارًا كبيرًا لمدارس الناشئين على مستوى ليبيا، وهناك خطوات مهمة للاهتمام بهذا القطاع.