الاتحاد يعسكر بتونس في أول ظهور للمدرب «بن شيخة»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 11 أغسطس 2018, 05:35 مساء
المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة (المركز الإعلامي)

يخوض فريق الاتحاد «العميد» معسكرًا استعداديًّا لمدة أسبوعين في تونس ابتداءً من اليوم السبت هو الأول للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد تمهيدًا للمشاركة الأفريقية.

تم استدعاء جميع اللاعبين للمعسكر الذي سيشهد ضم لاعبيْن من فئة مواليد 99 وهما مالك العبيد والحارس عبدالمهيمن الحراري، ومن المتوقع أن يشهد معسكر تونس الإعلان رسميًّا عن اللاعبين المحليين والمحترفين المنضمين حديثًا للفريق.

يشرف على تدريبات «العميد» المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، في أول تدريب له مع الفريق، بعد أن تعاقدت معه إدارة الاتحاد مؤخرًا رغم عدم الإفصاح  عنه بصورة رسمية وكذلك عدم الإفصاح عن انتدابات الفريق في الموسم المقبل.

بعثة الاتحاد غادرت طرابلس عن طريق البر، الجمعة، في طريق رحلة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

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