منتخب كرة القدم الشاطئية يستعد لكينيا في التصفيات الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 11 أغسطس 2018, 05:03 مساء
منتخب ليبيا للكرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

يخوض منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية لقاءين مع نظيره الكيني لنيل ورقة التأهل لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المنتظر إقامتها في شرم الشيخ المصرية خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويواصل المنتخب تدريباته منذ أيام تحت إشراف المدرب الوطني عماد بيزان، الذي اختار عناصر جديدة للمنتخب من خلال البطولات المحلية.

ويلعب المنتخب أولى مباراته مع كينيا في نيروبي يوم 9 سبتمبر المقبل ذهابًا، ولقاء العودة سيقام بالقاهرة المصرية يوم 21 من نفس الشهر.

ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى كأس الأمم الأفريقية في مصر.

يتأهل للنهائيات خمسة منتخبات عبر رحلة التصفيات، فيما تأهلت ثلاثة منتخبات مباشرة وهي مصر والسنغال ونيجيريا.

لجنة كرة القدم الشاطئية أشرفت على تنظيم عدة بطولات محلية في طرابلس وبنغازي لتكوين منتخب ليبي قوي.

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