البيضاء تستقبل المرحلة الأخيرة من اليد الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 11 أغسطس 2018, 03:52 مساء
فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

أُسدل الستار بنجاح على المرحلة الثالثة لنهائيات كرة اليد الليبية، التي شهدت مبارياتها الندية والإثارة وارتقاء المستوى الفني الذي أصبح في تصاعد مستمر من عام إلى آخر.

البطولة التي تسير وفق المخطط لها في التنقل من مكان إلى مكان حيث نجح الاتحاد في تسخير كافة الإمكانات لتكون المرحلة الأخيرة في مدينة البيضاء خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري.

وقد ضمنت فرق «الأهليان» والاتحاد والجزيرة التأهل لنهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد التى ستقام بقاعة البيضاء، وجاء تأهل الفرق الأربعة بعد خوضها المرحلة الثالثة على مرحلتين ذهابًا بقاعة البيضاء، وإيابًا بقاعة مصراتة.
حقق فريق الأهلي طرابلس العلامة الكاملة وتصدر فرق المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة، فيما جاء فريق الجزيرة ثانيًا برصيد 10 نقاط وحل ثالثًا فريق الهلال برصيد 7 نقاط، فيما جاء فريق النصر بالمركز الأخير دون نقاط.

وفى المجموعة الثانية حلَّ فريق الاتحاد بالمركز الأول بالعلامة الكاملة وتصدره فرق المجموعة برصيد 18 نقطة، وجاء ثانيًا فريق الأهلي بنغازي برصيد 12 نقطة يليه فريق المروج برصيد 3 نقاط أما فريق اتحاد الشرطة فحل رابعًا بنقطتين في رصيده بعد أن خصمت لجنة المسابقات نقطة من رصيده بعد الانسحاب من مباراته أمام فريق المروج فى اليوم الأخير من المنافسات.

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