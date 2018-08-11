نجاح بطولة مصراتة المفتوحة لـ«التايكوندو»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 11 أغسطس 2018, 03:12 مساء

أعلن العضو الإعلامي باللجنة التسييرية للعبة التايكوندو، محمد بيت المال، نجاح بطولة مصراتة المفتوحة للعبة بمشاركة 150 رياضيًّا يمثلون 27 ناديًّا من جميع أنحاء البلاد، وقام بالتحكيم فيها 12 حكمًا محليًّا ومشارَكة حكم من تونس.

وأكد بيت المال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، السبت، عزم اللجنة التسييرية إقامة بطولة بنغازي وبطولة السرايا بطرابلس وتنظيم دورة للمدربين في إطار خطة اللجنة التي أصبح لها نشاط واضح وجسم موازٍ لاتحاد اللعبة بعد أن وصلت الخلافات ذروتها بين اتحاد اللعبة واللجنة التسييرية منذ قرابة السنة.

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