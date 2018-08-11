ترهونة تعيد تنظيم المشهد الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 11 أغسطس 2018, 02:55 مساء
رئيس مجلس الرياضة في ترهونة، عصام البوزيدي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس الرياضة في ترهونة، عصام البوزيدي، عزم المجلس إعادة صياغة المشهد الرياضي بمدن ترهونة وبني وليد ومسلاتة باعتبارها تابعة إداريًّا لهذا المجلس.
 
وقال البوزيدي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، السبت، «إن صيانة مرتقبة ستُـجرى للمدينة الرياضية في كل من بني وليد ومسلاتة. المدينة الرياضية بمسلاتة في حالة غير جيدة إطلاقًا».
 
وأضاف: «سيتم السعي إلى إعادة ترتيب واقع الأندية من خلال تفعيل الأندية الفاعلة وإيقاف أندية الحقائب التي تملك الورق فقط وليست موجودة فعليًّا».

وأكمل: «هناك قرابة 20 ناديًّا تابعة للمجلس، وسيتم الاهتمام فقط بالأندية الفعلية».
 
عصام البوزيدي تولى منذ شهر مهام رئاسة المجلس ويسعى لإحداث بعض التحولات الإيجابية من خلال تنظيم العمل بشكل سليم.

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