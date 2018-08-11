السويحلي يلتقي المروج في نهائيات الكرة الطائرة

فريق الشباب للكرة الطائرة بنادي السويحلي (تصوير - محمد باوة)

تنطلق، مساء اليوم السبت، بمجمع «سليمان الضراط» في بنغازي نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة، 19 عامًا، بمشاركة فرق النصر والسويحلي والمروج، وستتبارى الفرق فيما بينها من نصف دوري (ذهاب فقط).



المباراة الأولى ستجمع المروج والسويحلي، والخاسر منهما سيلتقي، الأحد، النصر، والاثنين يلتقي النصر الفائز من المباراة الأولى، والفريق الأكثر نقاطًا سيتوَّج بلقب بطولة ليبيا للكرة الطائرة، 19 عامًا.



النهائيات تشهد غياب ثلاثة فرق، هي الجزيرة والأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي.

السويحلي توِّج ببطولة 14 عامًا والأهلي بنغازي ببطولة 17 عامًا والجزيرة بكأس ليبيا 17 عامًا، والسويحلي ببطولة ليبيا للكبار والأهلي بنغازي بكأس ليبيا للكبار.