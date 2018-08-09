الجولة الثانية لإياب دوري اليد تكشف ملامــح المتأهلين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 09 أغسطس 2018, 05:41 مساء
من احدى منافسات الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت نتائج الجولة الثانية «إيابًا» من بطولة ليبيا لكرة اليد، التي جرت أمس الأربعاء بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، مزيدًا من الإثـــارة ساهمت في الكشف عن ملامح الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني.

وأسفرت نتائج ثاني جولات المرحلة عن فوز فربق الأهلي طرابلس على فريق الجزيرة بنتيجة (28-19)، ضمن منافسات فرق المجموعة الأولى.

وفي منافسات فرق المجموعة الثانية فاز فريق الأهلي بنغازي على المروج بنتيجة (22-19)، والاتحاد على اتحاد الشرطة بنتيجة (27-17).

وستقام اليوم الخميس منافسات اليوم الثالث والأخير من المرحلة الثانية، حيث يلتقي في الفترة الصباحية، المروج مع اتحاد الشرطة، الأهلي بنغازي مع الاتحاد، فيما سيلتقي في الفترة المسائية، الجزيرة مع النصر والأهلي طرابلس مع الهلال .
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سرقة الميدالية الرئاسية في بوليفيا وقت زيارة حارسها بيوت دعارة
منوعات
كولومبيا تعترف بفلسطين «دولة حرة مستقلة وذات سيادة»
عربى
رقــم قياسي من النساء يترشحن إلى الكونغرس الأميركي
دولى
بالتمر: مراجعة منظومة سجلات الأحوال المدنية تحتاج 20 أسبوعًا
ليبيا
المسماري: الوضع في ليبيا يتطلب تدخلًا روسيًا ومن الرئيس بوتين شخصيًا
ليبيا
أزمة الوقود في الجنوب التونسي تمتد إلى عاصمته صفاقس
ليبيا
«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس
ليبيا
ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش