الجولة الثانية لإياب دوري اليد تكشف ملامــح المتأهلين

من احدى منافسات الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت نتائج الجولة الثانية «إيابًا» من بطولة ليبيا لكرة اليد، التي جرت أمس الأربعاء بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، مزيدًا من الإثـــارة ساهمت في الكشف عن ملامح الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني.

وأسفرت نتائج ثاني جولات المرحلة عن فوز فربق الأهلي طرابلس على فريق الجزيرة بنتيجة (28-19)، ضمن منافسات فرق المجموعة الأولى.

وفي منافسات فرق المجموعة الثانية فاز فريق الأهلي بنغازي على المروج بنتيجة (22-19)، والاتحاد على اتحاد الشرطة بنتيجة (27-17).

وستقام اليوم الخميس منافسات اليوم الثالث والأخير من المرحلة الثانية، حيث يلتقي في الفترة الصباحية، المروج مع اتحاد الشرطة، الأهلي بنغازي مع الاتحاد، فيما سيلتقي في الفترة المسائية، الجزيرة مع النصر والأهلي طرابلس مع الهلال .

