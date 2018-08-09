منتخب شباب ليبيا يبحث عن «النخبة» قبل نهائيات أفريقيا

استدعى المدرب الوطني، هشام أبوالخيرات، المشرف على منتخب تحت 18 سنة لكرة السلة، ٢١ لاعبًا إلى المعسكر الذي سيبدأ اليوم بالقاعة الكبرى بطرابلس، من أجل اختيار النخبة منهم لتمثيل ليبيا في النهائيات الأفريقية في 24 من الشهر الجاري في مالي.

من جانبها، وجهت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة السلة، جميع الاتحادات الفرعية، من أجل تسهيل إجراءات اللاعبين المختارين للالتحاق بالمعسكر .

وكان الاتحاد الليبي عين المدرب الوطني هشام أبوالخيرات لتدريب منتخب الشباب مع الطاقم السابق الذي خاض منافسات تصفيات المنطقة الأفريقية الأولى التي أقيمت بالجزائر وتأهل منها المنتخب إلى النهائيات الأفريقية.

