تأجيل مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي رسميًّا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 04:16 مساء
من إحدى التدريبات الترفيهية بمعسكر أهلي طرابلس بتونس (صفحة أهلي طرابلس)

أعلنت إدارة النادي الأهلي طرابلس، أن المباراة التي من المقرر أن تجمع فريق «الزعيم» بالوداد المغربي غدًا الجمعة، تم تأجيلها لمدة يوم واحد لتقام بعد غدٍ السبت.

ونشرت إدارة أهلي طرابلس على صفحة النادي على «فيسبوك» أن اتصالاً تم من قبل الاتحاد العربي ومراقب المباراة، التونسي رضا كريم، مع علي الأسود رئيس البعثة الأهلاوية في المغرب، حيث تم إبلاغه بقرار التأجيل، وأكدوا له أنه بعد التنسيق مع الخطوط المغربية سوف يغادر الفريق إلى الدار البيضاء صباح يوم الغد الجمعة.

وتلقى أمس، نادي الوداد البيضاوي، خطابًا رسميًّا من نظيره أهلي طرابلس، يعلمه فيه بتأجيل وصوله لخوض المواجهة المرتقبة بين الفريقين، المقرر لها غدًا الجمعة في ذهاب دور الـ 32 بالبطولة العربية.

وذكر الأهلي، أن سبب التأجيل هو فشله في الحصول على تأشيرات دخول المغرب ليستحيل عليه تأمين رحلته صوب الدار البيضاء، في التاريخ المحدد للمباراة.

كما أرسلت إدارة «الزعيم» خطابًا إلى الاتحاد العربي؛ لتوضيح الأزمة والمطالبة بتحديد تاريخ جديد للمواجهة.

 

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