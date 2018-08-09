«أهلي طرابلس» يتعاقد مع اللاعب طلحة رزق لمدة ثلاث سنوات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 09 أغسطس 2018, 11:08 صباحا
اللاعب طلحة رزق. (الإنترنت)

تعاقدت إدارة أهلي طرابلس، الأربعاء، مع اللاعب طلحة رزق، لمدة ثلاث سنوات.

وكانت إدارة أهلي طرابلس تعاقدت هذا الموسم مع عدد من اللاعبين في الدوري الليبي مثل يحيى الزلتيني وأحمد كرواع ومفتاح طقطق وعلي معتوق وعامر التاروغي محمد الجنان وعلي قشي المحترف الجزائري وموسى أبوبكر وطلحة رزق أخيرًا وتجديد إعارة انيس السلتو من النجم الساحلي لمدة سنة.

وجددت عقود عدد من اللاعبين، بينهم المحترف مكسيم جنيوروالمنقوش وضانة والعمامي والترهوني.

وكانت عدد من الأندية الليبية في مقدمتها الأهلي طرابلس والاتحاد، قطبي طرابلس، دخلوا في مفاوضات جادة من أجل ضم طلحة رزق من نادي الوحدة، لكن اللاعب فضل الانضمام إلى صفوف الأهلي طرابلس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلحة رزق كان لاعبا في براعم نادي الاتحاد واستمر في الأشبال والأواسط من ثم غادر الاتحاد ليخوض أكثر من تجربة منها نادي الأولمبي المصري والوحدة.

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