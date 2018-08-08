زيارة تكريمية لتنسيقية النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين في المرج

زيارة تنسيقية النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين (المركز الإعلامي)

قامت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بزيارة إلى مدينة المرج تم خلالها تكريم الزملاء بتنسيقية النقابة بالمرج نظير جهودهم ودورهم الإعلامى الكبير وتميزهم في إبراز مختلف الاحداث والأنشطة الرياضية التي أقامتها واحتضنتها مدينة المرج مؤخرا.

يأتي هذا في إطار دعم وتشجيع وتحفيز النقابة لمنتسبيها كما قام وفد النقابة برئاسة رئيس مجلس الإدارة نصر المهدوي رفقة عدد من الزملاء الإعلاميين ومدير مكتب الرياضة بالمرج بزيارة إلى ملعب الراحل بشير جودة لكرة القدم الذي وصل إلى مراحله الأخيرة من حيث إعادة تعشيبه وبناء مدرجاته ومختلف مرافقه الحديثة.

وسيحتفل خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل بافتتاحه وسيكون من أبرز الملاعب الحديثة وسيكون جاهزا لاستقبال منافسات الموسم الكروي الجديد.