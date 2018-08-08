المغرب تمنح «الزعيم» التأشيرة والاتحاد العربي يوفر طائرة خاصة لاحتواء الموقف

القاهرة - بوابة الوسط: أنور الشريف | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 02:41 مساء
المدير الإداري لأهلي طرابلس حسين طليش (المركز الإعلامي)

انتهت منذ ساعات أزمة التأشيرة المغربية بالنسبة لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس «الزعيم» الذي كان يفترض أن يتوجه، الثلاثاء، إلى البلد العربي لملاقاة بطلها الوداد البيضاوي، الجمعة، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال العرب.

حملت التأشيرة المغربية أزمة شديدة التعقيد للرياضة الليبية عموما في الأشهر الأخيرة لصعوبة منحها للاعبين في مختلف الألعاب والبطولات، وتعدد الأزمات وتسببت أخرى في منع أبطال ليبيا من الظهور في بطولات إقليمية وقارية.
 
لم يكد مسؤولو «الزعيم» يتغلبون على الأزمة حتى صادفوا أخرى متمثلة في عدم توافر طيران، إلا أن المدير الإداري للفريق حسين طليش أكد الاتحاد العربي تكفل بتوفير طائرة خاصة لنقل الفريق فورا إلى المغرب لضمان نجاح المباراة ومن ثم البطولة في إطار جهود تذليل العقبات أمام مختلف الأندية المشاركة.

وأضاف طليش أن موافقة الحصول على تأشيرة وصلت، الثلاثاء، وأن الفريق تواجد طيلة ثلاث ساعات بالمطار دون فائدة، لكن إدارة الأهلي وضعت الاتحاد العربي في الصورة، وقد تكفل الاتحاد  العربي باستئجار طائرة خاصة للاهلي للسفر اليوم أوغدا الخميس على أقصى تقدير، لأن موعد المباراة صعب تغيره لوجود التزام لفريق الوداد بالبطولة الأفريقية.

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