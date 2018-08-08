«يد» الجزيرة تقترب من النهائيات بالفوز على الهلال

فريق الجزيرة لكرة اليد (المركز الإعلامي)

نجح فريق الجزيرة لكرة اليد فى خطف ثلاث نقاط من الهلال ليقترب من نهائيات بطولة الدوري، وذلك بعد فوزه بنتيجة (21/29) فى المباراة التى أقيمت بينهما، الثلاثاء، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، ضمن فرق المجموعة الأولى لمنافسات المرحلة الثالثة للدوري الليبي.

انتهى الشوط الأول بنتيجة (11-8) وأدار المباراة الحكمان الصيد حبلوص وإسماعيل حبلوص والمسجل هيثم الواكشي والميقاتي عمران زوراب وراقبها فنيا السيد الصادق الدروقي وإداريا السيد إسماعيل العياشي، وفقا لما ذكرته صفحة مركز زوارة عبر «فيسبوك» نقلاً عن اللجنة الإعلامية للاتحاد الليبي لكرة اليد.

بذلك يصبح فريق الجزيرة فى رصيده سبع نقاط فيما يبقى فريق الهلال برصيده السابق أربع نقاط، وحصل حارس مرمى فريق الجزيرة أوسمان المنصوري على كأس أفضل لاعب بالمباراة.