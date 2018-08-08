المنتخب الليبي يعسكر في القاهـرة استعدادا للقاء جنوب أفريقيا

يتأهب المنتخب الليبي لكرة القدم للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة المصرية القاهرة وذلك خلال الفترة من 25 من شهر أغسطس الجاري حتى 2 من سبتمبر المقبل استعدادا لمباراته المرتقبة أمام جنوب أفريقيا ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة ليل الثلاثاء إن «بعثة المنتخب سيتحول بعدها جوهانسبرج ثم إلى مدينة دربن التي ستحتضن المباراة المقررة خلال أحد يومي الثامن أو التاسع من سبتمبر القادم لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للنهائيات الإفريقية».

وكشفت لجنة المنتخبات أن اللاعبين المحترفين الذين ستشملهم قائمة المدرب عادل عمروش سيتواجدوا مع زملائهم في معسكر القاهرة وقبل مباراة دربن وأن التنسيق مع المحترفين لايزال متواصلا.