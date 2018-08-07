منتخب «رفعات القوة» الليبي إلى أفريقية الجزائر

غادرت بعثة المنتخب الليبي لرفعات القوة لذوي الإعاقة الحركية ليبيا، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التونسية ومن ثم إلى الجزائر، للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التي ستنطلق خلال الفترة من 8 إلى 13 من شهر أغسطس الجاري.

وضمت البعثة كلاً من الرياضي عبدالرازق البعباع في وزن 88 كيلوغرامًاا، ومصعب غرس الله وزن 72 كيلوغرامًا، وإبراهيم بوسميحة في وزن 65 كيلوغرامًا، وسهيل الترهوني وزن 59 كيلوغرامًا، والرياضية غزالة العقوري في وزن 107 كيلوغرامات، والرياضية سحر الغنيمي في وزن 79 كيلوغرامًا.

ويقود المنتخب الليبي المدرب عبدالرحيم الزوي، بمساعدة المدرب شعبان فرج، والمعد البدني عمر شبيك.

