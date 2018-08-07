خالد خليفة رئيسًا جديدًا لنادي الصداقة بشحات

رئيس نادي الصداقة الجديد خالد خليفة (المركز الإعلامي)



أعلن نادي الصداقة بمدينة شحات، اليوم الثلاثاء، عن رئيس وأعضاء مجلس إدارته الجديد، بعد أن قدم رئيس المجلس السابق استقالته.

وأوضح القرار، الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، أن يكلف خالد خليفة حسين رئيسًا للمجلس، بينما أعضاء المجلس هم صالح سعيد الصالح، جبريل فرج محمد، سامي بريك محمد، جمال عبد الله حسين، أحمد عقيلة سعد، منصف عبد السلام الوراد.

يأتي ذلك بعد أن قدم رئيس نادي الصداقة الرياضي بمدينة شحات، صالح عبيد الله، استقالته من منصبه بعد أن خاض موسمًا ساخنًا انتهى بتأهل فريق ناديه إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال عبيد الله في استقالته: «أعتز وافتخر بأنني عملت كرئيس للمؤسسة وما حققته من إنجاز كبير خلال الموسم الرياضي الماضي»، داعيًا الجمعية العمومية وجماهير الصداقة إلى المحافظة عليه.

وأشار عبيد الله في بيانه إلى أن استقالته تأتي «لبعض الظروف الاجتماعية، واحتمال السفر لخارج البلاد في مهمة رسمية، ونأمل منكم قبول استقالتي».

وتأهل الصداقة إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل 2018 - 2019، إثر فوزه على هلال سبها بهدف لصفر في ختام منافسات تصفيات الصعود.

وعزز فريق الصداقة رصيده من النقاط بـ 11 نقطة، وبذلك يسجل فريق الصداقة عودته لدوري الأضواء للمرة الثانية، بعد غياب دام 20 عامًا، حيث سبق أن صعد فريق الصداقة إلى الدوري الليبي الممتاز للمرة الأولى في الموسم الرياضي 96 - 97 وتواجد لموسمين متتاليين قبل أن يغادر.