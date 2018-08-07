ليبيا تواكب التغيير الأفريقي بتعليمات الكاف

يشارك مدير تراخيص الأندية في اتحاد الكرة الليبي محمد قريميدة بجانب سالم السويح المكلف بمتابعة الموضوع في ورشة عمل بالقاهرة ينظمها الاتحاد الافريقي الكاف السبت المقبل.

وقال قريميدة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء إن الورشة هي الثالثة لاطلاع الاتحادات الأهلية في كل دولة بالجديد من الموضوعات وإن تطبيق معايير وتراخيص الأندية للمشاركة في بطولات إفريقيا أصبح أمرا لامناص منه ولايتهاون فيه الاتحاد الافريقى.

وأكد قريميدة أن هناك تغييرا في تاريخ بطولات إفريقيا للأندية حيث ستنطلق البطولات في شهر نوفمبر القادم وتنتهي في شهر مايو كما هو حال البطولات الأوروبية بعد أن كانت في أفريقيا تنطلق في فبراير من كل عام وتنتهي في ديسمبر.