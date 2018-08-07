التأشيرة المغربية تمنع مجددا بعثة ليبية.. وتهدد الأهلي طرابلس في البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 01:04 مساء
بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم (المركز الإعلامي)

مرة أخرى تعوق التأشيرة المغربية الرياضة الليبية وتسببت اليوم الثلاثاء في تأجيل تحول بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى المغرب صباحا لملاقاة فريق الوداد البيضاوي الجمعة ضمن منافسات تصفيات بطولة الأندية العربية لكرة القدم.

وأعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي علي الأسود أن بعثة الأهلي لم تحصل على التأشيرة المغربية حتى الآن وأن هناك صعوبة أيضا في حجز الطيران إلى المغرب من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم الذي اشترط تسجيل 23 لاعبا فقط في البطولة.

الفرق والمنتخبات الليبية عانت كثيرا وحرمت العديد من المرات من المشاركة في المسابقات والألعاب المختلفة التي تقام في المغرب بسبب عدم منح التأشيرة لتتفاقم الأزمة مع كل مناسبة رياضية تقام في المغرب لعدم وجود حلول جذرية لها من قبل المسؤولين الليبيين وكذلك الاتحادات الدولية والأفريقية والعربية والأولمبية رغم الوعود والمراسلات في هذا الشأن بين الجانبين.

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