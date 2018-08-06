الخمسي لـ«بوابة الوسط»: هذا موقف النمساوي التاجوري وزكريا من منتخب ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 06 أغسطس 2018, 03:40 مساء
الخمسي في الإطار الأيمن ومباراة لمنتخب ليبيا في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم عادل الخمسى أن هناك تجمعا للمنتخب فى مصر قبل أسبوع من السفر إلى جنوب إفريقيا في الثاني من سبتمبر المقبل لمواجهة منتخبها فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للأمم الأفريقية بالكاميرون 2019 وقد تشهد الفترة مباريات ودية مع بعض الفرق المصرية في المعسكر.

وقال الخمسي الإثنين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «اللاعب إسماعيل التاجوري من الصعب التحاقه بالمنتخب لأنه في حال التحاقه سيتنازل عن الجنسية النمساوية لأن القانون النمساوي لايسمح بالازدواجية في الجنسية لينتهي بذلك اللغط والنقاش في الوسط الرياضي حول الموضوع».

وأضاف «اللاعب زكريا ابوخلال المحترف بنادي ايندهوفن الهولندي نترقب موقفه خلال الفترة المقبلة، ولم يتأكد هل سيلعب باسم هولندا أم لا، بينما باقي المحترفين سيلتحقون بالمعسكر في مصر».

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