ليبيا تهزم السودان والكويت وتلاقي العراق في نهائي أكاديميات العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 03:30 مساء
ليبيا في نهائي أكاديميات العرب (فيسبوك)

حققت أكاديمية «ووسباك برشلونة»، فرع شمال أفريقيا، بفريقها الليبي لفئة الناشئين فوزًا مهمًّا على حساب السودان بضربات الترجيح بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما، لتتأهل بذلك إلى النهائي لملاقاة العراق ضمن بطولة العرب لأكاديميات كرة القدم التي يستضيفها نادي السد القطري.

الفريق سبق وحقق فوزًا كبيرًا على الكويت بثلاثة أهداف لهدف واحد، وشهدت التشكيلة عدة تطورات بقيادة المدرب محمود الزياني في ظل تألق عدد من لاعبي الفريق أبرزهم المدافع محمد جمعة، والجناح الطائر أنس الورفلي، وصخرة الدفاع سراج بن عمران، والمهاجم علي الرايس، وفقًا لما نقلته صفحة الإعلامي محمد أحواس عبر «فيسبوك»، الإثنين.

وعلى صعيد الشباب فازت «ووسباك ليبيا» على نادي الغرافة القطري بهدفين لهدف سجلهما المهاجم معاذ بوحليقة وصانع الألعاب مالك الحاسي، فيما ستلتقي، مساء اليوم الإثنين، مع نادي السد القطري.

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