منتخب ليبيا يضع خطة الاستعداد لجنوب أفريقيا وسط تحفظ على أسماء النجوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | الإثنين 06 أغسطس 2018, 02:44 مساء
مباراة ودية سابقة بين منتخب ليبيا ومصر (أرشيفية : الإنترنت)

قررت إدارة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم  استدعاء عناصر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة يوم 25 أغسطس للدخول في معسكر خارجي بمصر.

المعسكر يستمر حتى موعد السفر إلى جنوب أفريقيا في الثالث من شهر سبتمبر المقبل لملاقاة فريقها في السابع من شهر سبتمبر المقبل ضمن منافسات تصفيات أفريقيا  بالكاميرون 2019.

المنتخب الوطني أجرى معسكرا في تونس استمر لمدة اسبوعين لم يخض خلاله أي مباريات ودية واكتفى بالتدربيات العملية والنظرية من خلال المحاضرات التي أثمرت عن اختيار 12 لاعبا فقط من القائمة التي حددها المدير الفني الجديد عادل عمروش التي ضمت 31 لاعبا.

وعلمت «بوابة الوسط» أن هناك حالة من التحفظ الشديد على أسماء اللاعبين بينما سيتم اختيار أكثر من ستة لاعبين من فريقي الأهلي طرابلس الذي ستكون له مباراة مهمة أمام الوداد البيضاوي الجمعة المقبلة بالإضافة إلى استدعاء عدد من المحترفين الليبيين في الخارج.

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