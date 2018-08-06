منتخب شباب ليبيا للسلة في نهائي الأمم الأفريقية

تأهل المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة تحت 18 عاما إلى نهائيات الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مالي خلال شهر أغسطس الجاري.
وجاء تأهل المنتخب الليبي بعد المستوى الفني الجيد الذي ظهر به الفريق واللاعبون الشباب في تصفيات المنطقة الأفريقية الأولى.
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