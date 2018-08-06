موعد جديد لكرة اليد الليبية بمصراتة.. الثلاثاء

منافسات سابقة في كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق الثلاثاء بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية مرحلة الإياب لبطولة ليبيا لكرة اليد خلال الفترة من 7 وحتى 9 أغسطس الجاري.

أقيمت مباريات الذهاب بدوري كرة اليد الليبية في مدينة البيضاء من مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى الأهلي طرابلس والنصر والهلال والجزيرة.

وجاء ترتيب المجموعة ليشهد تصدر الأهلي طرابلس المجموعة برصيد 9 نقاط، والجزيرة ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال، والهلال ثالثا بنفس الرصيد، والنصر رابعا دون نقاط.



وضمت المجموعة الثانية فرق الاتحاد والأهلي بنغازي واتحاد الشرطة والمروج.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية ليشهد تصدر الاتحاد ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، والأهلي بنغازي ثانيا برصيد 6 نقاط، واتحاد الشرطة 3 نقاط، والمروج رابعا دون نقاط.