عروض ليبية في انتظار مدرب «الزعيم» السابق

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 06 أغسطس 2018, 12:40 مساء
المدرب جمال أبونوارة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدرب جمال أبونوارة أنه يدرس عدة عروض محلية للتدريب ولكنه لم يأخذ قراره حتى الآن.
 
وقال فى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الإثنين إنه يفكر فى إنشاء أكاديمية خاصة وبمواصفات مميزة للمساهمة في خلق جيل جديد للكرة الليبية على أن يتم تكوينها جيدا فى ظل انتشار مدراس الناشئين بدون مواصفات.
 
وأضاف أنه رغم خوض تجربة تدريب عدة فرق ليبية كمدرب إلا أنه تمنى وجود مدرب مقنع وكبير المستوى يعمل معه كمساعد مدرب ليعيش هذه التجربة كممارسة وعن قرب كونه يعرف دور المساعد وأهميته لذا يريد تطبيق ذلك على الأمر الواقع.

تولى جمال أبونوارة تدريب عدة فرق في الدوري الليبي منها الأهلي طرابلس «الزعيم» والهلال والأخضر كما أنه كان لاعبا مميزا فى عقد الثمانينيات في الملاعب الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. سعودي يفوز بكأس الـ 20 مليون متسابق بمونديال كرة القدم الإلكترونية
رياضة عالمية
النويري لويليامز: تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية
دولى
بعد وفاة ثلاثة مواطنين.. «سمكة أبونفاخ» القاتلة تغزو شواطئ بنغازي
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلطة المعدنوس لشعر ناعم