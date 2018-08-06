عروض ليبية في انتظار مدرب «الزعيم» السابق

المدرب جمال أبونوارة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدرب جمال أبونوارة أنه يدرس عدة عروض محلية للتدريب ولكنه لم يأخذ قراره حتى الآن.



وقال فى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الإثنين إنه يفكر فى إنشاء أكاديمية خاصة وبمواصفات مميزة للمساهمة في خلق جيل جديد للكرة الليبية على أن يتم تكوينها جيدا فى ظل انتشار مدراس الناشئين بدون مواصفات.



وأضاف أنه رغم خوض تجربة تدريب عدة فرق ليبية كمدرب إلا أنه تمنى وجود مدرب مقنع وكبير المستوى يعمل معه كمساعد مدرب ليعيش هذه التجربة كممارسة وعن قرب كونه يعرف دور المساعد وأهميته لذا يريد تطبيق ذلك على الأمر الواقع.

تولى جمال أبونوارة تدريب عدة فرق في الدوري الليبي منها الأهلي طرابلس «الزعيم» والهلال والأخضر كما أنه كان لاعبا مميزا فى عقد الثمانينيات في الملاعب الليبية.