بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى المغرب الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | الأحد 05 أغسطس 2018, 03:10 مساء
بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم (المركز الإعلامي)

تغادر بعثة الأهلي طرابلس صباح الثلاثاء متوجهة إلى المغرب قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لإقامة مباراة الذهاب الجمعه المقبل مع فريق الوداد البيضاوي ضمن منافسات بطولة الأندية العربية.

فريق الأهلي طرابلس سينهي اليوم الأحد معسكره الخارجي بتونس بإقامة آخر حصة تدريبية وسيغادر صباح الغد إلى تونس العاصمة والثلاثاء إلى المغرب.

معسكر تونس الذي تعرف خلاله المدرب المصري إيهاب جلال على إمكانيات كل اللاعبين من خلال التدربيات اليومية والتي تركزت بالأساس على رفع رتم اللياقة البدنية وبعض الخطط التكتيكية وكذلك عبر المباراتين الوديتين مع الملعب التونسي وأولمبيك سيدي ابو زيد التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل في كلا المباراتين وأشرك جلال في المباراتين جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة الأهلي.

وتجرى مباراة الإياب أمام الوداد البيضاوي في تونس بعد أسبوعين.

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