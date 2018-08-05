شباب الجزيرة يتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة

شباب الجزيرة يتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة (المركز الإعلامي)

توج فريق الجزيرة تحت 17 عاما بكأس ليبيا للكرة الطائرة والتي اختتمت منافساتها السبت بقاعة مصراتة على حساب الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

شهدت المباراة إثارة وندية حيث سيطر الجزيرة على مجريات الشوط الأول والثاني وعاد فريق الأهلي بنغازي من بعيد وعدل النتيجة بالفوز في الشوط الثالث والرابع وحسم فريق الجزيرة النتيجة بالفوز في الشوط الخامس.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي في الشوط الاول (25/ 14) للجزيرة والشوط الثاني (25/ 16) للجزيرة والشوط الثالث (25/ 20) للأهلي بنغازي والشوط الرابع (25/ 17) للأهلي بنغازي والشوط الخامس للجزيرة (15/ 7) وسبق الأهلي بنغازي التتويج ببطولة ليبيا في نفس الفئة الأسبوع الماضي.