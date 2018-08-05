أهلي طرابلس يحقق الفوز الثاني في تونس قبل مواجهة بطل المغرب

فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم (المركز الإعلامي)

فاز فريق أهلي طربلس الأول لكرة القدم في مباراته الودية الثانية السبت على فريق أولمبيك سيدي بوزيد التونسي بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد الوافد الجديد لفريق أهلي طرابلس والقادم من أهلي بنغازي الجناح علي معتوق.

تعد هذه المباراة الودية الثانية ضمن معسكر الفريق بتونس المتواصل حاليا حتى موعد السفر إلى المغرب لملاقاة الوداد البيضاوي ضمن بطولة الأندية العربية.



وكان أهلي طرابلس لعب الأربعاء مع فريق الملعب التونسي وفاز عليه بهدف دون مقابل.

وستتحول بعثة الأهلي منتصف الأسبوع الجاري إلى المغرب لإجراء مباراة الذهاب مع الوداد البيضاوي في العاشر من شهر أغسطس الجاري.