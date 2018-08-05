قشوط يطالب بتفعيل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 05 أغسطس 2018, 12:32 مساء
المدرب الليبي صبري قشوط (أرشيفية : الإنترنت)

طالب المدرب صبري قشوط أحد نشطاء الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم اتحاد الكرة بالعمل علي تفعيل اللجنة الفنية ومخاطبة الاتحاد الإفريقى لإقامة دورات جديدة للحصول علي الرخصة A لمجموعة من المدربين الليبيين الذين ينتظرون هذه الدورات.
 
وقال قشوط فى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأحد «حاولنا حتى المشاركة فى دورات خارج ليبيا للحصول على الرخصة ولكن تكاليفها ورسومها عالية جدا».
 
وتساءل قشوط عن سبب التأخير فى إقامة مزيد من الدورات بالنسبة لاتحاد الكرة الليبي حيث يشترط الاتحاد الإفريقى مستقبلا حصول أي مدرب يقوم بالتدريب في الدوري الممتاز فى أي دولة الحصول على هذه الرخصة.

وأكد أنه شخصيا ينتظر ذلك من عدة مواسم حيث سبق وأشار سالم صولة المدير التعليمي للاتحاد الليبي في تصريح سابق لـ«بوابة الوسط» أن عدد المدربين الليبيين المتحصلين علي الرخصة A لم يتجاوز 23 مدربا وهو عدد لايلبي الطموح حسب قوله.

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