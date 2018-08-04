علي العبار: هذه أسباب خسارة منتخب شباب السلة أمام الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 11:33 مساء

اعتبر المحلل المتخصص برياضة كرة السلة المعلق علي العبار أن  خسارة المنتخب الليبي تحت 18 سنة لمبارته الهامة أمام الجزائر في التصفيات المؤهلة للبطولة الافريقية كان بسبب «ضياع الرميات الحرة»، مشيراً أيضًا إلى قلة الاستعداد وعدم إجراء مباريات ودية.

وقال العبار لـ«بوابة الوسط» السبت إن «لاعبي المنتخب لم يسجلو سوى 9 رميات من 32 محاولة وفى المقابل سجل لاعبو الجزائر 12 رميه من 27 محاوله».

وأضاف: « كان الفارق فى تسجيل الميات الحرة هو الفارق فى نتيجة المباراة تقريبا إضافة الى امور اخرى».

ولفت العبار إلى أن «التسرع وفقدان الكرة وعدم التركيز اثرت بشكل عام على مستوى الاداء على المنتخب الليبي».

وأشار العبار إلى أن «فارق الاستعداد متباين بين المنتخبين فالجزائر استعدت مبكرا وشاركت فى البطولة العربيه، بينما كان استعداد المنتخب الليبي قصير جدا ولم يخض خلاله اية مباراة وديه مع منتخبات مماثله».

يذكر أن  منتخب الشباب لكرة السلة تحت 18 سنة فقد فرصة التأهل للبطولة الافريقية بعد أن خسر لقاءه الثاني يوم الامس أمام المنتخب الجزائري في الجزائر بــ 60 – 56 و كان المنتخب الجزائري قد فاز في اللقاء الاول ايضا و بفارق 4 نقاط 57 – 53  وتأتي المباراتان ضمن تصفيات المنطقة الاولي التي انسحب منها المنتخب المغربي فيما تأهل المنتخب التونسي بلا تصفيات.

كما أن المنتخب الليبي الذي يقوده المدرب الوطني إسماعيل الزوي لم يلعب أي مباراة استعدادية لهذه التصفيات و كان إعداده متأخراً وسافر إلى العاصمة الجزائرية عبر الطريق البري.  

 

 

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