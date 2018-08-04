الكاميرون تعلن صفقة تدريبية مدوية

كلايفرت في الإطار الأيمين وسيدورف في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

في واحدة من الصفقات التدريبية المدوية، أعلن وزير الرياضة الكاميروني بيير إسماعيل بيدونغ، اليوم السبت، إسناد مهمة تدريب منتخب بلاده إلى النجم الهولندي كلارنس سيدورف خلفًا للبلجيكي هوغو بروس على أن يعاونه مواطنه مهاجم برشلونة السابق والهداف الأسطوري باتريك كلايفرت..

وقال وزير الرياضة الكاميروني إن باتريك سيكون مساعدًا لسيدورف في الجهاز الفني الجديد، حيث تستعد الكاميرون لاستضافة نسخة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في يونيو 2019، كما أنها تهدف إلى تعويض خيبة الأمل بالغايب عن مونديال روسيا الأخير.

سيدورف خاض تجارب تدريبية عديدة أبرزها مع ميلان الإيطالي في العام 2014 ثم شنغن الصيني في العام 2016 ثم اتجه مؤخرًا إلى التدريب في إسبانيا وتحديدًا مع فريق ديبورتيفو لاكورونيا.