منتخب شباب ليبيا جاهز لشمال إفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | السبت 04 أغسطس 2018, 05:19 مساء
تدريبات منتخب ليبيا للشباب (أرشيفية : الإنترنت)

عاد المنتخب الليبي لكرة القدم، تحت 17 عامًا، للتدريبات من جديد بعدما كان قد تجمع منتصف شهر يوليو الماضي وخاض ثلاث مباريات تجريبية أمام فريق منطقة الاتحاد الفرعي بمصراتة، وفاز المنتخب في مناسبتين بنتيجة هدفين دون رد في ملعبي السويحلي والاتحاد المصراتي، فيما فاز أيضًا المنتخب على فريق المنطقة الغربية بملعب الزاوية بسباعية نظيفة.

المنتخب يتولى تدريبه المدرب الوطني، الحبيب امبارك، وسيخوض مباراتين تجريبيتين مع فرق الاتحادات الفرعية، الجبل الأخضر وطبرق، قبل التوجه إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية «تنزانيا 2019».

ويتنافس في بطولة شمال إفريقيا منتخبات ليبيا وتونس والمغرب والجزائر، وتنطلق الرحلة في العشرين من شهر أغسطس الجاري.

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