منتخب شباب ليبيا للسلة يخسر أمام الجزائر

منتخب شباب ليبيا للسلة (أرشيفية : الإنترنت)

فقد منتخب ليبيا للشباب لكرة السلة، تحت 18عامًا، فرصة التأهل عن المنطقة الأولى بعد أن قدم مباراة جيدة وتقدم خلال الربعين الأول والثاني على المنتخب الجزائري ووصلت النتيجة إلى «22 / 11» للمنتخب الليبي، لكن استطاع المنتخب الجزائري الظفر بنتيجة المباراة الثانية بنتيجة «60 /56».

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الجزائري عن المنطقة الأولى بنتيجة المباراتين الأولى «57-53» والثانية «60 -56».

المباراة وحسب المراقبين كانت ستصب في مصلحة المنتخب الليبي الذي كان فائزًا خلال الربعين الأول والثانية، ولكن التسرع والأخطاء وعدم تمكن المدرب الوطني من إصلاح بعض الأخطاء والاستبدالات كانت أهم الأسباب في فقد نتيجة المباراة.