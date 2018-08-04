منتخب كرة القدم الشاطئية يعود للواجهة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | السبت 04 أغسطس 2018, 04:54 مساء
منتخب ليبيا للكرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته في مدينة طرابلس منذ أيام تحت إشراف المدرب الوطني عماد بيزان، وفي انتظار التحاق بقية اللاعبين المختارين من عدة مناطق بعد ختام بطولة بنغازي لكرة القدم الشاطئية.

وسيتم خلال المعسكر القصير اختيار عناصر جديدة للمنتخب من خلال المفاضلة بين اللاعبين المختارين، ويتواجد حاليًّا المدرب الوطني عماد بيزان في مدينة بنغازي لاختيار عناصر جديدة من بطولة بنغازي لكرة القدم الشاطئية.
 
المنتخب الوطني ستكون له مباراتان أمام المنتخب الكيني بمباراة الذهاب في كينيا والإياب بمصر في شهر سبتمبر المقبل للوصول إلى كأس أمم إفريقيا بمصر، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

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