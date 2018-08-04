الفارس الدولي «لامين» يهاجم قرار الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 04 أغسطس 2018, 03:28 مساء
فارس القفز الدولي السابق ومالك نادي الشمس أحمد لامين (أرشيفية : الإنترنت)

أكد فارس القفز الدولي السابق ومالك نادي الشمس أحمد لامين أن قرار اللجنة الأولمبية الليبية بتشكيل لجنة مؤقتة للفروسية للتنسيق لاجتماع الجمعية العمومية وفرز الأندية الفاعلة بعد ثلاثة أشهر غير مقنع.
 
وقال لامين، السبت، فى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: « ستة من أعضاء اللجنة الجديدة ضد فصل رياضة قفز الحواجز عن بقية مكونات الفروسية وهذا مطلبنا وأن الأندية الفاعلة فى القفز تم إبعادها عن هذه التشكيلة».
 
وأبدى اندهاشه من قيام اللجنة الأولمبية بفصل اتحاد الشراع واتحاد الرماية إلى اتحادين وعدم إصدار قرار يخص القفز رغم المطالبات من كل أهل هذه الرياضة مؤكدا أنها مماطلة.. كما أن بعض أعضاء التشكيلة الجديدة لم يقدموا شيئا  للفروسية حسب قوله.

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