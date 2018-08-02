اتحاد الكرة يتعهد بتسليم إدارة الدوري للجنة الأندية..

من احدى اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة (أرشيفية: الإنترنت)

أقر المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، إجراء الانتخابات الخاصة برابطة الأندية التي ستتولى مهمة الإشراف على تنظيم مسابقة الدوري الممتاز للموسم القادم.

فقد جرى الاتفاق على إجراء انتخابات الرابطة قبل فترة من انطلاق المسابقة وسيتم تحديده بقرار بالخصوص، بحيث ستضم الرابطة في عضويتها ما بين 5 أو 6 أفراد من كل مجموعة على أن تتولى كل مجموعة إجراء الانتخابات لوحدها، وسيحدد اتحاد الكرة في قرار خاص طريقة الانتخاب ولائحة وآلية عمل الرابطة التي ستتولى الإشراف الكامل والمباشر على تنظيم مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2018 / 2019 .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم بحضور كامل أعضائه، صباح اليوم بطرابلس، وتمت فيه مناقشة كل نشاطات وبرامج اتحاد الكرة وتقييم الموسم الماضي والاستعداد لجميع مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2018 / 2019 .

وشدد المجتمعون على ضرورة توفير وتهيئة كل عوامل النجاح لجميع مسابقات الموسم الجديد وكذلك المنتخبات الوطنية التي تنتظرها سلسلة من المشاركات الدولية في الفترة المقبلة، وجرى الاتفاق خلال هذا الاجتماع على اختيار الجمعة الموافق 14 سبتمبر القادم موعدًا لانطلاق منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018 / 2019 على أن يكون بنظام المجموعتين بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى رباعي التتويج ويلعب أول الأولى مع ثاني الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، بحيث تقام مباريات رباعي التتويج على ملعب محايد بمنطقة الفريقين المتصدرين للمجموعتين الأولى والثانية ، فيما سيكون الهبوط لثلاثة فرق من كل مجموعة إلى الدرجة الأدنى، وسيصدر الاتحاد العام قرار تنظيم المسابقة بالخصوص.

انتخـابات الرابطة

ومن جهتها ستباشر لجنة تفقد الملاعب التي سيتم تحديدها بقرار بالخصوص أعمالها خلال الفترة القادمة وذلك بزيارة كل الملاعب الجاهزة لاستقبال مباريات مسابقة الدوري الممتاز لكي يتسنى للقائمين على هذه الملاعب تجهيز كل الإمكانيات المطلوبة واستكمال النواقص التي تحتاجها.

كما قرر المكتب التنفيذي استمرار عمل لجنة القيد وشؤون اللاعبين وذلك لإكمال عملها الخاص بالموسم الرياضي الجديد 2018 /2019 لكل المسابقات والدرجات.



الـعمـومية فـي أكتـوبر القـادم ..

وحول الاجتماع المرتقب للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم فقد قرر المكتب التنفيذي انعقاده في الـ25 من أكتوبر القادم وذلك تطبيقًا لنص اللوائح المنظمة التي تفرض بأن يكون الموعد المحدد قبل 45 يومًا من الإعلان عنه، وسيعقد المكتب التنفيذي اجتماعًا آخر قبل موعد عقد الجمعية العمومية من أجل إعداد جدول الأعمال وكل ما يتعلق بعمل الاتحاد والتقارير الختامية للموسم الرياضي المنقضي 2017 / 2018 .

لجنة التصور

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم استحداث لجنة متخصصة جديدة سيصدر حيالها قرارًا بالخصوص وتكون مهمتها وضع تصور كامل لكل المسابقات خلال المواسم القادمة بحيث تتضمن طريقة تنظيمها وعدد المشاركين بها ومواعيدها وعدد الفرق التي ستهبط منها وتصعد إليها بما يضمن أفضل تنظيم ومستوى يسهم في النهوض بكل مسابقاتنا المحلية.

