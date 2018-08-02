ناشئو أهلي بنغازي أبطالاً للطائرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | الخميس 02 أغسطس 2018, 07:04 مساء
فريش أهلي بنغازي يرفع كأس الطائرة الليبية للناشئين (صفحة أهلي طرابلس)

واصلت إدارة وجماهير الأهلي بنغازي احتفالاتها بفريق ناشئي الكرة الطائرة، بعد تتويجه ببطولة ليبيا، أمس، بفوزه في المباراة النهائية على السويحلي بثلاثة أشواط دون رد.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على توزيع الجوائز الفردية، حيث حصل محمد العبيدي من الأهلي بنغازي، على جائزة أفضل مُعد، وحسين حويل من الاتحاد المصراتي كأفضل مُرسل، ومصطفى الأشلم من السويحلي كأفضل ضارب، وخليفة الأوجلي من الأهلي بنغازي كأفضل لاعب صد، وعلي الأشلم من السويحلي كأفضل ليبرو، وأبو القاسم الربيعي من الاتحاد المصراتي كأفضل مستقبل، وسوار الشريف من الأهلي بنغازي كأفضل لاعب شامل.
 

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