نادي الاتحاد يتعاقد مع أكرم الزوي لمدة موسم واحد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 11:52 صباحا
أكرم الزوي. (الإنترنت)

أعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الدولي أكرم الزوي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

وكان الأهلي بنغازي والنصر قدما عروضًا لضم الزوي بداية الموسم الجديد، كما طلب المدرب المونتنيغري نيبوشا المدير الفني لنادي الشرطة العراقي التعاقد مع اللاعب لكن الزوي فضل الانتقال إلى الاتحاد.

وكان صالح عون، وكيل اللاعب الدولي أكرم الزوي، نشر عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، صورة للاعب وهو يرتدي قميص الفيصلي الأردني، وكتب بجوارها: «والوجهة واحدة»، ما فسره البعض باقتراب اللاعب من العودة للملاعب الأردنية، لكن يبدو أن وكيل اللاعب قام بعملية تغطية على مفاوضات اللاعب مع الاتحاد لحين إتمام التوقيع والإعلان الرسمي عنها.

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