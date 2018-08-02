أهلي طرابلس يفوز وديًا على الملعب التونسي

بوابة الوسط - طرابلس : الصديق قواس | الخميس 02 أغسطس 2018, 09:30 صباحا
لقطة من مباراة الأهلي طرابلس والملعب التونسي. (الإنترنت)

فاز فريق أهلي طرابلس بهدف دون مقابل على فريق الملعب التونسي، في المباراة الودية التي أقيمت الأربعاء، ضمن معسكر الفريق بتونس.

وسجل هدف المباراة الوحيد يحيى الزلتني الوافد الجديد في صفوف أهلي طرابلس من نادي المدينة إثر كرة عرضية من اللاعب أنيس سلتوا في الدقيقة الرابعة.

شهدت المباراة تغييرات كثيرة، حيث نزل إيهاب جلال مدرب فريق أهلي طرابلس بتشكيل في الشوط الأول ضم محمد نشنوش ومحمد الشلبي وعبدالرحمن العمامي ومعاذ عبود والمحترف الجزائري علي القيشي ومحمد الترهوني وعلي معتوق وسالم اعبلو ويحيى الزلتني ومكسيم جينور وأنيس السلتو، إلا أنه أجرى تغييرات للاعبين كافة في أول مباراة تجريبية له مع فريق الأهلي طرابلس.

وسيلتقي الأهلي مجددًا السبت في مباراة ودية مع فريق أولمبيك سيدي بوزيد، بعدها سيتحول منتصف الأسبوع المقبل إلى المغرب لإجراء مباراة الذهاب في إطار الاستعداد لمباراة الوداد البيضاوي في العاشر من شهر أغسطس الجاري.

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