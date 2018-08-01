«صولة» يطالب بتنفيذ شروط «الكاف» في الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط : صلاح بلعيد | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 05:34 مساء

طالب المدير التعليمي للاتحاد الليبي لكرة القدم، سالم صولة، اتحاد الكرة بأهمية إعادة اللجنة الفنية بالاتحاد من جديد لتسهم في تطوير المستوى الفني للعبة والاهتمام بالمنتخبات السنية، وتكليف المدربين وهو ما ينص عليه النظام الأساسي.

وأكد صولة في تصريح خاص الأربعاء لـ«بوابة الوسط» أنه كمدير تعليمي للاتحاد مازال يطمح لحصول مزيد المدربين الليبين على الدرجة «A»، حيث إن عدد الحاصلين على هذه الدرجة فقط حتى الآن 23 مدربًا، وهو عدد لا يرتقي لطموح الليبيين، خاصة مع تزايد فرق الدوري الممتاز.

ويشترط الاتحاد الأفريقي (الكاف) حصول المدربين على هذه الدرجة في كل دولة كي يعمل كل مدرب برخصة معتمدة، وقبل ذلك يكون قد حصل على درجات تدريبية أخرى.

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