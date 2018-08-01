عمـروش يختار 12 لاعب فـي ختـام معسكـر المنتخب الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 12:57 صباحا

اختار مدرب المنتخب الوطني عادل عمروش، 12 لاعب فقط من القائمة التي تواجدت معه في معسكر تونس دون أن يعلن عن أسمائهم للصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي بموقع «فيسبوك».

وسوف يكمل المدرب عادل عمروش القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعبا من بينهم اللاعبين المحترفين خلال الفترة القادمة حيث سيقيم منتخبنا الوطني معسكره الثاني بالعاصمة المصرية القاهرة مع نهاية أغسطس القادم.

وأنهى منتخبنا الوطني الأول اليوم معسكره التدريبي الذي تواصل لمدة 17 يوما بالعاصمة التونسية وذلك في إطار استعداداته لمباراته القادمة أمام مستضيفه منتخب جنوب أفريقيا والتي ستقام في السابع من سبتمبر القادم لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط» المصري المتوفي خرج على مسؤولية شقيقه من المستشفى
ليبيا
السراج يبحث مع المشري خطة الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريبًا
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
الأرصاد: طقس معتدل على شمال ليبيا ورطوبة عالية على المناطق الساحلية
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طفل في السادسة يصبح نجمًا على «يوتيوب».. لهذا السبب