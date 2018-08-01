عمـروش يختار 12 لاعب فـي ختـام معسكـر المنتخب الوطني

اختار مدرب المنتخب الوطني عادل عمروش، 12 لاعب فقط من القائمة التي تواجدت معه في معسكر تونس دون أن يعلن عن أسمائهم للصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي بموقع «فيسبوك».

وسوف يكمل المدرب عادل عمروش القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعبا من بينهم اللاعبين المحترفين خلال الفترة القادمة حيث سيقيم منتخبنا الوطني معسكره الثاني بالعاصمة المصرية القاهرة مع نهاية أغسطس القادم.

وأنهى منتخبنا الوطني الأول اليوم معسكره التدريبي الذي تواصل لمدة 17 يوما بالعاصمة التونسية وذلك في إطار استعداداته لمباراته القادمة أمام مستضيفه منتخب جنوب أفريقيا والتي ستقام في السابع من سبتمبر القادم لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2019.