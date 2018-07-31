بالفيديو: ميسي يعذب كلبه كرويًّا وزوجته تصوره

ميسي مع كلبه الشهير «هالك» (أرشيفية : الإنترنت)

أظهر أسطورة الكرة الأرجنتينية ونجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، جانبًا من مهاراته الفنية العالية، لكن هذه المرة مع الكلب الخاص به، حيث ظهر في فيديو وهو في حديقة منزله يداعب الكلب عبر الكرة، مطالبًا إياه بالحصول عليها منه، إلا أن الكلب فشل في إتمام المهمة.

وجاء الفيديو المنشور عبر زوجة النجم الأرجنتيني، الاثنين، وهو يلاعب كلبه الشهير «هالك» بالكرة في حديقة المنزل، وتولت زوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، عملية التصوير بنفسها.

وظهر ميسي بملابس السباحة أثناء فترة ترفيهية له مع الكلب الخاص به، حيث يقضي فترة إجازته مع عائلته.