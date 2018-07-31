فوز «يد» الأهلي طرابلس والاتحاد

طرابلس - "بوابة الوسط " الصديق قواس | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 02:52 مساء
فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)


حقق فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس فوزه الثاني الإثنين ضمن منافسات فرق المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الليبي.

جاء الفوز على حساب فريق الجزيرة بنتيجة (27 - 21) خلال المباراة التي جرت بقاعة البيضاء وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل بين الفريقين (10/10) بهذه النتيجة يتصدرالترتيب فريق الأهلي طرابلس.

كما حقق الهلال فوزه على النصر (30 - 25) وكان الشوط الأول انتهى لصالح فريق الهلال بنتيجة (11-9).

الأهلي طرابلس يتصدر المجموعة الأولى عقب نهاية الجولة الثانية برصيد ست نقاط ويأتي ثانيا فريق الهلال بأربع نقاط وفريق الجزيرة بنقطة واحدة وفريق النصر دون نقاط.

وجاءت نتائج المجموعة الثانية لتشهد فوز الاتحاد على اتحاد الشرطة للمرحلة الثالثة بنتيجة (20 - 15) وكان الشوط الأول انتهى لصالح الاتحاد بنتيجة (11-9) وبهذه النتيجة يصبح الاتحاد فى رصيده ست نقاط فيما يبقى فريق اتحاد الشرطة دون نقاط.

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